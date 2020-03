Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, lunedì 16 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1329m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un campo di alte pressioni favorisce una giornata stabile sulle regioni di Nord-Ovest. Il mattino ancora nuvolosità a tratti compatta su Piemonte centro-occidentale e VDA, altrove soleggiato. Dal pomeriggio-sera tendenza a transito di velature del cielo. Temperature in graduale aumento, clima gradevole. Venti in prevalenza deboli. Mare poco mosso. (Rpi)