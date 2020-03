Russia-Bielorussia: premier Mishustin annuncia chiusura confini per contenere coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha annunciato la decisione di chiudere il confine con la Bielorussia per bloccare il transito di persone attraverso la frontiera. Lo ha dichiarato il premier russo Mikhail Mishustin durante un incontro ristretto con i suoi vice. Secondo il capo del governo russo la misura sarà temporanea e volta a limitare l’epidemia del coronavirus. “Abbiamo preso la decisione di sospendere il movimento di persone attraverso il confine con la Bielorussia. Abbiamo anche preso una serie di altre misure preventive. Continueremo a fare tutto il possibile per proteggere il nostro paese da questa nuova minaccia, per anticipare l'epidemia e adottare misure esaustive per contenere la diffusione del coronavirus", ha affermato il premier Mishustin.(Rum)