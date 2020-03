Energia: Indonesia e Filippine rilanciano le loro ambizioni nucleari

- Indonesia e Filippine hanno recentemente introdotto proposte di modifica della normativa vigente in materia di nucleare civile, una decisione scarsamente pubblicizzata che segnala la volontà dei due paesi di rilanciare i loro programmi dormienti per un settore energetico nucleare nazionale. La legge omnibus sul lavoro promossa dal governo indonesiano include provvedimenti tesi ad incentivare gli investimenti privati nell’energia nucleare. Il disegno di legge, presentato al parlamento nel mese di febbraio, è oggetto di dibattimento e dovrebbe essere approvato entro pochi mesi. Nel dettaglio, la legge omnibus introdurrebbe modifiche alla Legge sull’energia nucleare del 1997, al fine di “semplificare l’ottenimento di permessi nel settore dell’energia nucleare per il pubblico, e in particolare per il settore privato”. (segue) (Fim)