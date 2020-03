Energia: Indonesia e Filippine rilanciano le loro ambizioni nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche normative consentirebbero anche al governo centrale di divenire l’unica autorità competente per il rilascio dei permessi alle aziende impegnate nell’estrazione di minerali radioattivi, e nel futuro sviluppo e gestione di centrali nucleari. Se approvate, le modifiche normative costituiranno una dipartita significativa dalla legislazione attualmente in vigore, che obbliga i soggetti privati attivi nel settore dell’energia nucleare a istituire partenariato con l’Agenzia nazionale per l’energia nucleare (Batan). L’Indonesia coltiva ambizioni nucleari sin dall’istituzione dell’agenzia Batan, nel 1958, ma ha sempre faticato a concretizzarle. Ad oggi il paese opera tre reattori di ricerca con una capacità combinata di circa 30 megawatt. Lo sviluppo del nucleare civile si è dovuto scontrare anche con l’opposizione dell’opinione pubblica, preoccupata dai rischi insiti nella corruzione amministrativa e nella forte attività sismica che caratterizza l’Arcipelago indonesiano. (segue) (Fim)