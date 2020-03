Energia: Indonesia e Filippine rilanciano le loro ambizioni nucleari (3)

- Nelle Filippine, invece, il segretario dell’Energia Alfonso Cusi ha rinnovato in occasione di un consiglio dei ministri all’inizio di marzo la richiesta al presidente Rodrigo Duterte di includere il nucleare nel mix energetico nazionale. La bozza di un’ordinanza esecutiva in questo senso è stata proposta a febbraio, e potrebbe presto ottenere l’appoggio formale del capo dello Stato. Il rinnovato interesse di Manila per il nucleare civile coincide con una fase di riscaldamento delle relazioni con la Russia, che ha proposto lo sviluppo congiunto di progetti di energia nucleare durante l’ultima visita ufficiale a Mosca di Duterte, lo scorso ottobre. Cusi ha dichiarato alla fine dello scorso anno che i due paesi stanno discutendo l’affidamento alla compagnia di Stato russa Rosatom di studi di fattibilità per la realizzazione di piccoli reattori modulari sul territorio delle Filippine. (Fim)