Cina: 5G, municipalità di Pechino ha messo in funzione 26mila stazioni base

- La municipalità di Pechino ha messo in funzione 26mila stazioni base 5G, e le utenze singole sono già aumentate a 800mila, secondo l'Amministrazione comunale delle comunicazioni della capitale. Lo scorso anno il governo municipale di Pechino ha introdotto politiche per sostenere l'industria delle telecomunicazioni tagliando le spese per la realizzazione di infrastrutture 5G, ha ricordato l'amministrazione in una nota. Secondo un rapporto compilato dalla China Academy of Information and Communications Technology, la commercializzazione del 5G in Cina dovrebbe generare entrate lorde dirette per 10.600 miliardi di yuan (circa 1,51 trilioni di dollari) dal 2020 al 2025. "Data la complessità dell'attuale controllo epidemico e dello sviluppo economico, è un compito importante e urgente accelerare lo sviluppo della tecnologia 5G", ha affermato Chen Zhaoxiong, viceministro dell'Industria e della tecnologia dell'informazione.(Cip)