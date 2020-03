Giappone: banca centrale avvia meeting politico dopo drastica riduzione tassi Fed (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giappone impiegherà più tempo del previsto a riassorbire l’impatto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, che ha causato nel quarto trimestre dello scorso anno una contrazione del pil del 6,3 per cento. Tra gennaio e marzo di quest’anno la terza economia del globo crescerà di appena mezzo punto percentuale, secondo 11 economisti del settore privato consultati dal quotidiano “Nikkei”. Alcuni economisti reputano addirittura possibile un secondo trimestre di crescita negativa, che farebbe scivolare il Giappone in uno stato di recessione tecnica. Secondo Yoshiki Shinke, capo economista di Dai-ichi Life Research Institute, “fattori come il peggioramento della domanda domestica in Cina assesteranno un duro colpo alle esportazioni e alle attività manifatturiere del Giappone”. Tra le principali industrie giapponesi colpite dall’emergenza sanitaria globale figura il turismo: l’annuale festival della neve di Sapporo, ad esempio, ha attirato 710mila visitatori in meno rispetto all’anno scorso. (Git)