Usa: coronavirus, autorità adottano nuove misure emergenziali

- Gli Stati Usa hanno adottato drastici provvedimenti per contenere la propagazione del nuovo ceppo di coronavirus sul territorio nazionale, inclusa la chiusura di scuole e ristoranti in città come New York City, e negli Stati di Massachusetts, Ohio, Washington e a Portorico. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno raccomandato la sospensione di tutti gli assembramenti di oltre 50 persone per un periodo di otto settimane: una misura che avrebbe ricadute enormi sulla campagna elettorale in visita delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. In California, il governatore Gavin Newsom ha sollecitato gli anziani di età superiore a 65 anni, più vulnerabili al virus, a rimanere in casa. Ieri il numero dei contagi confermati negli Usa è aumentato ad oltre 3,100 in 49 Stati. Tra i contagiati anche due medici che versano in condizioni gravi, e un marinaio a bordo di una nave della Marina militare. (Nys)