Giappone-Regno Unito: Abe e Johnson discutono cooperazione contro coronavirus

- I primi ministri di Giappone e Regno Unito, Shinzo Abe e Boris Johnson, hanno intrattenuto una conversazione telefonica nella giornata di ieri, 15 marzo, concordando di intensificare la cooperazione e condurre sforzi concertati sul piano internazionale per contrastare la diffusione della pandemia del nuovo ceppo di coronavirus. Lo ha riferito il governo giapponese. Johnson ha anche assicurato il proprio sostegno ai preparativi per le Olimpiadi estive di Tokyo, in programma dal 24 luglio al 9 agosto, ma che rischiano di saltare a causa del coronavirus. Durante la conversazione, che si è svolta su iniziativa di Londra, Johnson ha auspicato che i Giochi possano svolgersi come da programma. I primi ministri dei due paesi hanno dichiarato che le economie del G-7 dovrebbero intensificare la cooperazione per contenere la pandemia a livello globale. (segue) (Git)