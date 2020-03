Coronavirus: Malesia, 190 nuovi casi, perlopiù connessi a evento religioso

- Il numero dei casi confermati di contagio da Covid-19 in Malesia è aumentato a 428: le autorità sanitarie del paese hanno annunciato ben 190 nuovi casi nella sola giornata di ieri, legati per la maggior parte alla manifestazione religiosa “ijtimak tabligh” di fine febbraio, presso la moschea Jamek Sri Petaling. Lo ha annunciato il ministro della Salute malese, Adham Baba. Il Dipartimento per lo sviluppo islamico (Jakim), agenzia federale che si occupa delle questioni islamiche in Malesia, ha raccomandato la chiusura precauzionale delle moschee e l’interruzione delle attività di culto per un periodo di dieci giorni. Il primo ministro malese, Muhyiddin Yassin, ha convocato un consiglio dei ministri straordinario per discutere nuove misure di contenimento del virus. (segue) (Fim)