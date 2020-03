Business news: Cile, inflazione raggiunge a febbraio limite fissato da Banca centrale

- L'inflazione in Cile ha registrato a febbraio un incremento dello 0,4 per cento, segnala l'Istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta di un dato che porta al 3,9 per cento il rilevamento sui 12 mesi. L'indice dei prezzi raggiunge in questo modo il limite fissato per quest'anno dalla Banca centrale cilena al 4 per cento come tetto dell'inflazione. La variazione dell'indice accumulata dall'inizio dell'anno è invece dell'1 per cento. (Abu)