Imprese: Leonardo, firmato protocollo gestione Covid-19 con segreterie Fim Fiom Uilm

- Le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm hanno tenuto oggi una riunione con Leonardo, giungendo a un’intesa per la gestione della situazione attuale legata all’epidemia di Covid-19 nel paese. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. L’intesa, che si applicherà anche alle aziende Fata, Lgs (Leonardo global solutions), Telespazio e Vitrociset, prevede: l’applicazione “rigorosa e l’adeguamento nelle maniere più stringenti alle norme governative” e al protocollo sottoscritto lo scorso 14 marzo tra l’esecutivo e le parti sociali; la sospensione delle attività lavorative per le giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo, in modo da garantire tutti gli interventi di sanificazione e sicurezza che consentano la ripresa di attività; e l’utilizzo di permessi annui retribuiti per la copertura delle suddette giornate. (segue) (Com)