Argentina: parlamento approva progetto di legge su tagli a "pensioni di privilegio"

- Il parlamento argentino ha approvato, con il voto favorevole del Senato in seconda lettura, un progetto di legge presentato dall'esecutivo che punta a ridurre in modo sostanziale le cosiddette "pensioni di privilegio". Tra queste figurano in particolar modo quelle di giudici e funzionari dell'amministrazione di giustizia e del servizio diplomatico. La legge è passata con 41 voti a favore contro 21, con l'appoggio della maggioranza di governo del Frente de Todos e di alcuni settori dell'opposizione. Ha votato contro invece la coalizione che fa capo all'ex presidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, che ha presentato un progetto separato. Il progetto approvato aumenta i contributi per queste categorie dall'11 al 18 per cento e fissa il calcolo delle pensioni, corrispondenti all'82 per cento dello stipendio, non più in base al livello dell'ultimo stipendio ma alla media degli stipendi degli ultimi 10 anni. (Abu)