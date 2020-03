Brasile: coronavirus, governo azzera tariffe importazione su prodotti medici

- Il ministero dell'Economia brasiliano ha annunciato che azzererà le tariffe sulle importazioni di prodotti medici per aiutare a combattere il coronavirus. L'elenco di prodotti medici e ospedalieri importati che avranno la preferenza tariffaria per garantire la fornitura e avranno priorità nello sdoganamento sarà stilato in collaborazione con il ministero della Salute. "Abbiamo grandi preoccupazioni riguardo alle catene di produzione, ed è necessario capire quali materiali stanno terminando e di quali c'è maggiore necessità per fornire assistenza, in modo da poter garantire per questi prodotti uno sdoganamento più rapido, oltre a una riduzione delle tariffe", ha affermato il viceministro dell'Economia, Marcelo Guaranys. (Brb)