Business news: Argentina, crolla la Borsa e schizza lo spread per effetto coronavirus

- La Borsa di Buenos Aires ha perso lunedì oltre il dieci per cento in apertura per gli effetti della diffusione del coronavirus sul commercio e l'economia globali. Parallelamente è schizzato di oltre il 15 per cento, passando i 2800 punti, lo spread misurato in relazione ai buoni del tesoro statunitense, maggior livello dal 2005. Il lunedì nero delle borse mondiali, segnalano gli analisti, trova l'Argentina in una situazione particolarmente esposta dal punto di vista finanziario e nel pieno di un difficile negoziato per la ristrutturazione del debito estero. Tra i fattori che rischiano di incidere negativamente sulla ripresa del paese figurano il crollo del prezzo del petrolio, che pregiudica fortemente lo sviluppo produttivo, e gli investimenti nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, così come in quello delle commodities, oggi principale risorsa argentina in materia di esportazioni. (Abu)