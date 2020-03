Business news: Borsa di San Paolo perde oltre il 10 per cento, dollaro ed euro a livelli record

- L'indice principale della borsa brasiliana, Ibovespa, è crollato in apertura della sessione del 9 marzo di oltre il 10 per cento, attivando l'interruzione delle negoziazioni in una giornata di panico nei mercati globali. Alle 10,32 (orario di Brasilia) l'indice ha toccato i -10,02 per cento a 88.178 punti base. La sessione è stata interrotta per 30 minuti. Alla ripresa delle negoziazioni l'indice non ha mostrato cenni di ripresa. L'Ibovespa ha raggiunto il livello più basso dal 2 gennaio 2019. Tra le azioni che hanno registrato maggiori perdite, trainando in basso l'Ibovespa, quelle della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, che ha segnato il -24 per cento. Il gruppo di distribuzione Via Varejo ha perso invece il 22 per cento. (Brb)