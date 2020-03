Coronavirus: Gualtieri, rinviate scadenze fiscali ma chi può pagare lo faccia (2)

- "Sono poi rimandate tutte le scadenze fiscali fino a venerdì per tutti e il decreto definirà le modalità e le tipologie delle proroghe successive". Quanto invece alle misure di ristoro, "arriveranno con un altro provvedimento", ha aggiunto. Oltre alla sospensione delle scadenze fiscali, c'è anche "un potenziamo senza precedenti della Cig per far sì che nessuno perda il proprio lavoro. Cerchiamo anche di dare una risposta ai lavoratori autonomi che non dispongono della cassa integrazione: avranno per il mese di marzo un sostegno di 600 euro per le loro esigenze minime, di sopravvivenza". Sul rinvio delle scadenze fiscali, Gualtieri ha infine aggiunto: "chi ha possibilità di pagare lo faccia perché sono risorse preziose per il nostro bilancio e per il servizio sanitario nazionale". (Rin)