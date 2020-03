Business news: Banca interamericana di sviluppo rimanda a settembre riunione annuale

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha posticipato la sua riunione annuale prevista la prossima settimana a Barranquilla, in Colombia, a causa dell’epidemia di coronavirus. L’incontro, che avrebbe dovuto tenersi tra il 18 e il 22 marzo è stato rimandato alla prima metà di settembre, quando si terrà anche l’elezione del nuovo presidente della banca. “La decisione è stata presa nel contesto delle straordinarie circostanze di salute pubblica generate dalla risposta al coronavirus (Covid-19)”, fa sapere l’istituto in un comunicato. (Was)