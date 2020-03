Business news: Brasile, produzione cresce in 13 dei 15 distretti industriali a gennaio

- La produzione dell'industria nazionale brasiliana è cresciuta a gennaio in 13 dei 15 distretti industriali esaminati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Complessivamente il settore è cresciuto dello 0,9 per cento dopo due mesi in calo. Il tasso di crescita registra il valore più alto da giugno 2018, quando l'industria iniziò a riprendersi dopo lo sciopero dei camionisti. Il distretto industriale dello stato di Bahia è quello dove si è registrato l'incremento più alto della produzione, pari al 10,3 per cento. "L'industria baiana è riuscita, con il picco di gennaio a eliminare le perdite del 5,5 per cento accumulate nei tre mesi precedenti. I settori che hanno mostrato particolare dinamismo sono stati quelli automobilistico, e dei prodotti chimici e petroliferi ", ha riferito in una nota l'analista responsabile della ricerca dell'Ibge, Bernardo Almeida. (Brb)