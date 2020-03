Business news: crisi del debito, Argentina autorizza ristrutturazione su 68 miliardi di dollari

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha firmato nella notte di lunedì (ora locale) un decreto che autorizza il governo a negoziare la ristrutturazione di oltre 68 miliardi di dollari del debito estero. Il testo non include i 44 miliardi di dollari elargiti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel quadro dell'accordo di assistenza Stand By firmato dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri nel giugno del 2018. Lo stesso presidente ha dichiarato in un'intervista rilasciata a "Canal 9", che l'obiettivo del governo e fare in modo "che il debito sia sostenibile" e che l'Argentina "rispetti i suoi obblighi" ma non "sulla pelle della gente". "Ci hanno lasciato un debito che ci condiziona molto", ha aggiunto Fernandez, sottolineando che "solo quest'anno il paese deve affrontare scadenze per 48 miliardi di dollari". (Abu)