Business news: ministro Finanze Messico, entrate petrolifere al sicuro nonostante crisi del greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Messico, Arturo Herrera, ha assicurato che nonostante la caduta dei prezzi del greggio sui mercati internazionali, le entrate petrolifere del paese sono "completamente coperte" dai contratti di assicurazione stipulati dal governo. Si tratta, ha specificato il ministro, di strumenti che il Messico sottoscrive da anni per garantire che il governo possa disporre delle risorse stabilite nella legge di Bilancio. "Il governo messicano segue da anni una pratica. Una volta fissato il prezzo che si scrive nella legge di bilancio, si stipula un'assicurazione comprata nei mercati internazionali", ha detto Herrera in un'intervista alla catena "Televisa". Il contratto "non è economico, ma è un'assicurazione adatta a occasioni come questa. Non avremo ricadute dirette nel bilancio", ha assicurato il ministro. (Mec)