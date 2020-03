Germania: coronavirus, primo ministro Baviera Soeder proclamerà stato calamità naturale

- A caus della diffusione del nuovo coronavirus, in Baviera verrà proclamato lo stato di emergenza. È quanto annunciato nella serata di oggi dal primo ministro bavarese Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, per Soeder la misura si impone in quanto la gestione dell'emergenza coronavirus rende “necessaria una strategia unitaria sotto una guida unitaria”. In Baviera si registrano quattro vittime e 886 contagiati da coronavirus. Il totale di decessi e infezioni provocati dalla pandemia in Germania raggiunge rispettivamente le 12 e le 4.838 persone. (Geb)