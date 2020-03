Business news: Messico, Borsa valori sospende operazioni dopo crollo indici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa messicana valori ha sospeso d'urgenza le operazioni a causa di un robusto crollo degli indici registrato in mattinata. Una situazione che la piazza messicana non viveva dal 2015. L'indice Ipc (Indice de precios y cotizaciones) è calato del 7,53 per cento, arrivando a quota 35.767,31 punti. L'indice Ftsva Biva ha perso il 6,83 per cento, arrivando a 742,40 unità. Una situazione che riflette l'allarme già registrato nella notte dai principali mercati azionari, a seguito dell'annuncio del presidente usa, Donald Trump, di sospendere per un mese i voli dall'Europa come misura di prevenzione per il diffondersi del nuovo coronavirus. Male, in apertura di giornata, anche la divisa nazionale sul dollaro: il biglietto verde è stato scambiato a 22,12 pesos, un calo del 3,47 per cento sul giorno precedente. (Mec)