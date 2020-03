Coronavirus: Istituto Koch di Berlino, California, Washington e New York zone a rischio

- Ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, l'Istituto Robert Koch di Berlino ha incluso lo Stato di New York, la California e lo Stato di Washington nel suo elenco delle zone a rischio a causa della diffusione del nuovo coronavirus. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, i tre Stati degli Usa si aggiungono a Italia, Iran, al Land austriaco del Tirolo, alla regione francese del Grand Est, a Madrid, alla provincia di Hubei in Cina e a quella del Gyeongsangbuk settentrionale in Corea del Sud. (Geb)