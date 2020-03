Business news: ministro Economia Argentina, riduzione debito estero dovrà essere "sostanziale"

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, ha ribadito che Buenos Aires punta ad una "riduzione sostanziale" del debito estero attraverso il negoziato con i creditori privati recentemente avviato. Lo ha dichiarato in un'intervista rilanciata dalla stampa locale nella quale ha sottolineato che l'Argentina attualmente "non ha la capacità di pagare gli interessi nei prossimi anni". Secondo Guzman inoltre, l'attuale situazione di crisi globale "richiede che tutte le parti dimostrino flessibilità". "Non accetteremo nessuna proposta che non sia sostenibile, saremmo assolutamente intransigenti su questo punto", ha quindi aggiunto il principale stratega del negoziato argentino con i creditori privati. Il ministro ha quindi affermato che "se qualcuno crede che porteremo avanti un negoziato che poi dovrà essere ripreso si sbaglia". (Abu)