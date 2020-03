Argentina: inflazione a febbraio al +2 per cento, minor aumento da gennaio 2018

- L'inflazione a febbraio in Argentina è stata del +2 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del minor incremento mensile dal mese di gennaio del 2018. Nonostante la decelerazione, il dato dell'incremento sui 12 mesi a partire da marzo del 2019 rimane ad ogni modo elevato con un +50,2 per cento. A trascinare al rialzo l'indice dei prezzi a febbraio, che nel calendario australe è il secondo mese delle vacanze estive, sono le voci relative a ristoranti e hotel, con un +3,1 per cento, e alimenti e bevande, con un +2,7 per cento. A contenere l'ascesa dell'inflazione invece le voci relative alle tariffe dei servizi, con solo un +0,6 per cento, e ai servizi della salute, con un +0,4 per cento. La decelerazione avviene in un contesto di congelamento delle tariffe dei servizi e del combustibile e di calmieramento dei prezzi dei prodotti primari. (Abu)