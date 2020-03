Coronavirus: Raggi, ringrazio di cuore papa Francesco per le sue preghiere

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un tweet ringrazia papa Francesco. "Ringrazio di cuore Papa Francesco per le sue preghiere in questo momento così difficile per Roma, l’Italia e tutto il mondo", twitta il sindaco della Capitale. (Rer)