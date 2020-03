Business news: Argentina presenta piano da 400 milioni di euro per distribuzione gratuita medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha presentato un'iniziativa che permette la distribuzione gratuita di circa 170 diversi tipi di medicinali a cinque milioni di pensionati del sistema previdenziale pubblico (Pami). Per questo programma, riferisce una nota ufficiale, l'esecutivo ha stanziato oltre 400 milioni di euro finanziati in parte attraverso fondi del Pami ed in parte attraverso la riscossione della cosiddetta "tassa paese", un imposta del 30 per cento sull'acquisto di divisa straniera. (Abu)