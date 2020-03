Business news: crisi petrolio e coronavirus, Ecuador vara misure straordinarie di austerità

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha annunciato un pacchetto di misure straordinarie di austerità per fare fronte alla nuova situazione di crisi finanziaria internazionale. Un piano che prevede tra l'altro tagli da 1 miliardo e quattrocento milioni di dollari alla spesa, accorpamenti di ministeri e scioglimento di società pubbliche. Con questa decisione, il governo dell'Ecuador intende anticipare gli effetti della tempesta economica e commerciale alimentata dall'emergenza coronavirus e dal braccio di ferro tra Russia e Arabia Saudita sul prezzo del petrolio. Dinamiche che aggravano una situazione già delicata per via di una gestione "irresponsabile" del precedente governo, accusa Moreno segnalando l'impegno a rinegoziare parte del debito internazionale. (Brb)