Business news: governo Brasile riduce proiezione crescita Pil 2020 dal 2,4 al 2,1 per cento

- Il governo brasiliano ha ridotto la proiezione della crescita del Pil per il 2020 dal 2,4 al 2,1 per cento. Secondo il ministero dell'Economia, che ha diffuso la stima l’11 marzo, le ragioni della revisione al ribasso sono principalmente legate alla diffusione globale del coronavirus, che ha causato una riduzione del livello di attività delle aziende brasiliane. Per il governo il coronavirus dovrebbe avere un impatto negativo per "un valore vicino a 0,3 punti percentuali come scenario più probabile". Il ministero dell'Economia ha inoltre ridotto le previsioni dell'inflazione per il 2020, dal 3,62 al 3,12 per cento. (Brb)