Israele: prossime ore cruciali per la formazione del governo (3)

- Sempre oggi, Gantz ha rifiutato la proposta di Netanyahu di formare un governo sulla base del principio della rotazione della premiership. Il generale ha definito la proposta di Netanyahu “vuota” in vista del voto di domani, 16 marzo, per nominare un nuovo presidente del parlamento che sostituirebbe Yuli Edelstein, esponente del Likud. Nei giorni scorsi, infatti, la coalizione centrista ha fatto sapere che avrebbe proposto di sfiduciare Edelstein. L’ipotesi di sostituire Edelstein rappresenta un tentativo da parte di Kahol Lavan di esercitare più controllo sulla Knesset, il parlamento, e di ricevere l’incarico di formare il governo. Il controllo sul presidente del parlamento da parte dei partiti all’opposizione consentirebbe a quest’ultima di far progredire le proposte di legge di Kahol Lavan per impedire a una persona imputata di formare il governo e limitare la premiership a due mandati. Entrambe le proposte di legge metterebbero fuori gioco Netanyahu che è imputato in tre diversi processi di presunta corruzione, dove non si avvarrà dell’immunità parlamentare, e ha guidato il governo già per quattro volte. Netanyahu la scorsa estate è divenuto il premier più longevo dello Stato di Israele, con oltre 13 anni di premiership, battendo il record di David Ben Gurion. (segue) (Res)