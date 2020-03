Imprese: Leonardo, firmato protocollo gestione Covid-19 con segreterie Fim Fiom Uilm (3)

- A seguito della riunione, le parti hanno costituito un Comitato per “verificare l’applicazione delle regole del protocollo del 14 marzo, che potrà essere convocato anche in remoto con periodicità frequente”. Al momento sono in programma due incontri, per le giornate del 17 e 24 marzo, durante i quali sarà valutata, anche “alla luce della fase epidemiologica in corso, eventuali nuove soluzioni per garantire la sicurezza dei lavoratori e la ripresa delle attività produttive”. Le segreterie Fim Fiom Uilm, recita la nota, ritengono questo protocollo “un importante contributo di partecipazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che rappresentiamo, e un segnale per garantire le prospettive per il mantenimento dell’industria e dell’occupazione”. “Nel solco di quanto concordato, da domani proseguirà il compito di trovare le migliori soluzioni per la ripresa produttiva, quando sarà riattivata, nel rispetto primario della salute e della sicurezza di coloro che operano nei luoghi di lavoro”, si legge nel documento. (Com)