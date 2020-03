Coronavirus: Gualtieri, rinviate scadenze fiscali ma chi può pagare lo faccia

- Sospensione delle scadenze fiscali e potenziamento della cassaintegrazione per evitare la perdita di posti di lavoro: sono i due punti principali del decreto che il governo si prepara ad approvare nel Consiglio dei ministri per aiutare famiglie e lavoratori colpiti dalla crisi innescata dal coronavirus. "Stiamo finalizzando il decreto, è un lavoro molto complesso", ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in collegamento con "Che Tempo che fa", su Rai 2. Con il decreto, ha precisato, "arriveremo forse ad utilizzare tutti i 25 miliardi in dotazione per l'emergenza. Era necessaria una risposta forte". (segue) (Rin)