Israele: prossime ore cruciali per la formazione del governo

- Nelle prossime ore i principali attori della politica israeliana decideranno se dare vita a un governo di unità nazionale, a causa della situazione d’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus, oppure porre fine all’era del primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu. La notizia, questa mattina, del posticipo del processo per presunta corruzione a carico di Netanyahu ha provocato una serie di critiche da parte dell’opposizione, che lo ha accusato di sfruttare la situazione scaturita dal coronavirus per motivi personali. Nel corso della giornata, in cui il capo dello Stato, Reuven Rivlin, ha avviato le consultazioni per formare il governo dopo il voto del 2 marzo scorso, c’è stato un momento che di fatto ha segnato uno sblocco nello stallo per la formazione dell’esecutivo durante le due precedenti tornate elettorali. II leader del partito Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ha annunciato, infatti, che raccomanderà il capo della coalizione Kahol Lavan, Benny Gantz, per formare il governo, confermandosi vero falco della politica israeliana. (segue) (Res)