Coronavirus: Gallera, piano di Regione Lombardia per 192 letti in terapia intensiva in 15 giorni

- Accanto al piano per realizzare un ospedale alla fiera di Milano con 500 posti di terapia intensiva, Regione Lombardia ne ha un secondo, che prevede il recupero di aree inutilizzate di diversi ospedali, in cui aprire reparti che potrebbero ospitare fino a 192 letti di terapia intensiva, entro 15 giorni. Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare Giulio Gallera. “Per continuare ogni giorno a dire che noi questa battaglia la stiamo vincendo, abbiamo due programmi: uno è l’ambizioso progetto di un grande ospedale di terapia intensiva con 500 posti letto. Il presidente Fontana ha chiamato Guido Bertolaso a darci una mano e a collaborare nella realizzazione di quell’ospedale, riuscendo a trovare, anche utilizzando i molti contatti che ha a livello internazionale, sia i respiratori e tutti i macchinari necessari, sia il personale, che dev’essere qualificato e dedicato e destinato a questo presidio. Accanto a questo grande progetto ambizioso, che darebbe delle straordinarie risposte di salute, ma che ha oggi necessità di trovare i respiratori e il personale; dall’altro noi abbiamo comunque strutturato un altro piano, che prevede di realizzare altri 192 posti letto di terapia intensiva. 90 siamo in grado di realizzarli in 7 giorni, altri 77 in 11 giorni e altri 26 in 15 giorni”, ha detto Gallera. I posti saranno collocati in particolare “al San Carlo in due piani vuoti, al Policlinico, al Niguarda, al San Matteo, al San Gerardo, in tutte aree che oggi non sono più utilizzate. Abbiamo fatto i conti che per riadattare e per implementare l’impianto elettrico e collocare l’impianto con i gas medicali abbiamo bisogno di questi giorni. Questi posti necessitano di strumentazione ad hoc e a parte che noi oggi non siamo in grado di recupera, se non attraverso il contributo da parte della Protezione civile”, ha concluso Gallera. (Rem)