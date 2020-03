Coronavirus: Pettarin (FI), notizia eventuale chiusura confini Germania è rischio troppo grande per Europa di Schengen

- Per il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin, "se l'Europa c'è, batta un colpo. Se l'Europa crede ancora nel Trattato di Schengen, batta un altro colpo ed esca da un silenzio che sta mettendo in difficoltà chiunque creda od abbia creduto nell'Europa unita, e dimostri, nel momento più difficile - osserva il parlamentare in una nota - che esiste una guida politica del Continente sicura e coerente. La notizia secondo cui la Germania da domattina chiuderebbe i suoi confini con Francia, Svizzera ed Austria è una eventualità cui mi rifiuto di credere. Mi auguro di cuore sia una bufala. Se non lo fosse, e se davanti ad essa Bruxelles reagisse ancora una volta con un assordante silenzio - continua l'esponente di FI - rischieremmo di essere veramente di fronte al rischio della fine del nostro grande sogno europeo, il sogno di una Europa unita vera che, dopo aver assicurato quasi ottanta anni di pace al nostro Continente non intende cedere il passo ma, al contrario, vuole fare ogni sforzo necessario a diventare ciò che i padri fondatori sognavano: una nazione". (Com)