Coronavirus: Fontana, un modulo ospedale è già pronto, da ok in 5/7 giorni si può concludere

- Secondo il governatore lombardo Attilio Fontana con il nuovo ospedale in Fiera a Milano ci sarebbe non solo "una serie di risparmi di scala importanti", ma "nel momento in cui si dovesse estendere la gravità di questa emergenza anche ad altre regioni, quello del Portello potrebbe diventare un hub importante anche per le regioni che dovessero andare in insufficienza come posti di rianimazione". Lo ha dichiarato durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano. Per quanto riguarda gli allestimenti, Fontana ha spiegato che "un modulo è già pronto, sostanzialmente mancano i respiratori e gli allacciamenti. Dal momento in cui avremo la disponibilità in 5/7 giorni potremmo concludere tutto". (Rem)