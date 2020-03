Business news: Messico indice referendum consultivo su costruzione di stabilimento di birra

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, è tornato a indire una consultazione pubblica per decidere il destino di un'attività imprenditoriale nel paese. Il capo dello stato ha fissato per il 21 e 22 marzo il referendum consultivo per definire il futuro dello stabilimento di birra Constellation Brands, assegnandone l'organizzazione al ministero dell'Interno. "La consultazione si farà il 21 e 22 marzo. Si allestiranno tavoli con urne e schede. Chiedo alle persone di rimanere in attesa perché una squadra si recherà a Mexicali", la città della Bassa California in cui si trova il cantiere del birrificio, "per promuovere il dibattito tra chi è a favore e chi è contro", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Ai banchetti verrà illustrato il materiale informativo su tutti i passaggi burocratici effettuati per la costruzione dello stabilimento e la documentazione per valutare l'eventuale impatto. "Che incidenza pu veramente avere l'uso dell'acqua, se danneggia la popolazione o meno. Tutto verrà spiegato prima della consultazione in modo che le persone possano decidere se accettare o meno lo stabilimento", ha aggiunto il capo dello stato. (Mec)