Business news: Brasile, apprezzamento record dollaro su real nonostante vendita riserve strategiche

- Il dollaro commerciale ha chiuso la sessione della borsa di San Paolo del 9 marzo, in rialzo dell'1,97 per cento arrivando ad essere scambiato a 4,726 real brasiliani. Il massimo della giornata per la valuta è stato di 4,779 reais, nuovo record assoluto in una sessione. L'apprezzamento è avvenuto nonostante la Banca centrale brasiliana (Bc) abbia venduto all'asta 465 milioni di dollari delle proprie riserve strategiche, nel tentativo, attraverso l'aumento dell'offerta, di un contenimento dell'aumento del valore della valuta. Si tratta del maggiore volume di vendite in una sessione dall'11 maggio 2009. Con l’ultimo risultato la valuta statunitense ha accumulato un apprezzamento di oltre il 18 per cento nel 2020. Anche l'euro si è apprezzato. In chiusura di sessione la valuta europea ha segnato una crescita del 3,22 per cento, scambiata a 5,402 real. (Brb)