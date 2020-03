Coronavirus: Fim-Fiom-Uilm, protocollo gestione in Leonardo

- Le segreterie Nazionali Fim Fiom Uilm hanno tenuto una riunione con l'azienda Leonardo nel corso della giornata odierna addivenendo ad un'intesa per la gestione dell'attuale situazione legata all'epidemia Covid-19. L'intesa - riferisce una nota unitaria dei sindacati - che sarà applicata anche per Fata, Lgs, Telespazio, Vitrociset, prevede: l'applicazione rigorosa e l'adeguamento nelle maniere più stringenti alle norme governative e al Protocollo sottoscritto il 14 marzo tra il governo e la parti sociali; la sospensione dalle attività lavorative per le giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo, funzionali a garantire tutti gli interventi organizzativi di sanificazione e di sicurezza che consentano la ripresa di attività. Per queste giornate la copertura sarà con Par collettivi. Nelle giornate di sospensione delle attività dei siti Leonardo, saranno tenuti a prestare attività le risorse esclusivamente necessarie a: le attività essenziali per la salvaguardia, manutenzione e continuità degli impianti e delle infrastrutture informatiche ed i servizi interni o esterni di ricevimento e spedizione merce; le attività funzionali ad esigenze improrogabili di business e/o impegni assunti verso i clienti; le attività collegate a settori di Pubblica utilità, sicurezza, sanità e forze armate; le attività necessarie per la realizzazione dei lavori di intensificazione delle misure di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e per il reperimento di attrezzature o servizi necessari per garantire il rispetto del protocollo del 14 marzo. (segue) (Com)