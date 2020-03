Coronavirus: Fim-Fiom-Uilm, protocollo gestione in Leonardo (2)

- Nelle giornate di lunedi 16 e martedi 17 marzo - aggiunge la nota sindacale - le Rsu e gli Rls: verificheranno a livello di singoli siti la situazione che si è prodotta a valle degli ulteriori interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; concorderanno con l'azienda le modalità per la progressiva ripresa produttiva, o la continuazione della sospensione della stessa, prevedendo tutte le misure organizzative necessarie (turni, flessibilità in entrata/uscita, e altro) riferite alla specificità presente per il periodo dal 18 al 25 marzo. Le parti hanno costituito uno specifico Comitato, composto da Hr corporate e segreterie nazionali, funzionale a verificare l'applicazione delle regole del protocollo del 14 marzo, che potrà essere convocato, anche in remoto, con periodicità frequente - all'occorrenza quotidiana. Sono già stati definiti due incontri per i giorni 17 e 24 marzo per valutare, anche alla luce dell'evoluzione della fase epidemiologica in corso, eventuali ulteriori soluzioni atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e la ripresa progressiva e/o integrale delle attività operative. Fim Fiom Uilm nazionali ritengono questo protocollo un importante contributo di partecipazione a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo e un importante segnale per garantire le prospettive per il mantenimento dell'industria e dell'occupazione. Nel solco di quanto concordato, con la massima responsabilità che ha sempre contraddistinto i rappresentanti dei lavoratori di Fim Fiom Uilm, da domani proseguirà l'importante compito di trovare le migliori e più tutelanti soluzioni per la ripresa produttiva, quando la stessa sarà riattivata, nel rispetto primario della salute e della sicurezza di tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro. (Com)