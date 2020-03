Imprese: Leonardo, firmato protocollo gestione Covid-19 con segreterie Fim Fiom Uilm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il comunicato, nelle giornate di sospensione che interesseranno i siti Leonardo rimarranno attive solo le risorse necessarie alle “attività essenziali per la salvaguardia, manutenzione e continuità degli impianti, delle infrastrutture informatiche e dei servizi interni o esterni di ricevimento e spedizione merci”; quelle “funzionali ad esigenze improrogabili di business o impegni assunti verso i clienti; le attività collegate a settori di pubblica utilità, sicurezza, sanità e Forze armate; e le attività necessarie per l’intensificazione delle misure di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro”. Nel corso delle due giornate le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) “verificheranno la situazione che si è prodotta nei siti a valle degli ulteriori interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, e stabiliranno “con l’azienda le modalità per la progressiva ripresa produttiva o la continuazione della sospensione della stessa”. (segue) (Com)