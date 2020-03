Coronavirus: Gallera, 1200 posti in terapia intensiva, abbiamo recuperato margine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i posti in terapia intensiva in Regione Lombardia, che rappresentano, come ha ricordato l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta, "l'aspetto più delicato, anche se non l'unico". "Abbiamo ormai ospedali che dopo 24 giorni sono veramente allo stremo e molto saturi, ma noi non molliamo e anche sul tema delle terapie intensive stiamo facendo uno sforzo titanico, che sorprende, stupisce e commuove anche noi e i dirigenti che stanno lavorando. Abbiamo raggiunto i 1.200 posti in terapia intensiva. Ne abbiamo destinati oggi al Covid 924, ma sono posti che aumentano costantemente. Si è recuperato un buon margine rispetto ai pochi numeri che avevamo ieri e questo è un elemento importante", ha detto Gallera. "Avevamo 724 posti in terapia, quindi l'incremento è stato quasi dell'80 per cento", ha sottolineato l'assessore, ricordando come ciò è stato possibile: "Abbiamo chiuso sale operatorie e utilizzato le sale operatorie per tirar fuori letti di terapia intensiva. Abbiamo chiuso le unità coronariche in terapie intensive per il coronavirus. Molte delle nostre strutture sanitarie avevano dei muletti di back up, respiratori utilizzati per quando se ne rompeva uno e abbiamo tirato fuori e utilizzato anche quelli. E questo ci sta consentendo oggi di continuare a dare una risposta positiva alla necessità di terapie intensive, nonostante sia crescente". L'impegno per ampliare i posti continuerà. "Stiamo di nuovo preparando 16 posti di terapia intensiva al San Carlo, 20 al Papa Giovanni e poi abbiamo le due strutture private, il San Raffaele e la Poliambulanza, che stanno realizzando delle tensostrutture, in cui collocheranno 14 posti al San Raffaele e 16 alla Poliambulanza per la terapia intensiva. Quindi arriviamo a numeri ancora più alti". (Rem)