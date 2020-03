Coronavirus: De Corato, finalmente oggi Atm distribuisce mascherine e guanti a lavoratori

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato dichiara in una nota: "Finalmente da oggi ATM ha cominciato a distribuire ai suoi autisti il kit contenente mascherine e guanti, dando una risposta alle proteste dei dipendenti raccolte sia dai sindacati, sia da me. È un presidio indispensabile per tutelare la salute di chi lavora ogni giorno a stretto contatto con i passeggeri, in mezzi a volte anche molto affollati". (com)