Coronavirus: Bordoni (Lega), lavoratori commercio non si fermano, Italia avanti grazie a loro

- Ci sono molti italiani che in queste ore lavorano per noi, nei supermercati, nei camion che trasportano merci e nei negozi di generi alimentari. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "È soprattutto grazie a loro - aggiunge Bordoni - che supereremo questo difficile momento. L'Italia resta a casa per combattere diffusione e contagio da Coronavirus ma è possibile mettere in campo questa strategia solo grazie al Commercio che non si ferma. Il mio pensiero va al personale dei supermercati, degli alimentari e di tutti i negozi che rimangono aperti per la vendita dei generi di prima necessità. I nostri quartieri sono diventate delle piccole città attrezzate dove oggi abbiamo la possibilità di trovare tutto ciò che è necessario a poca distanza da casa. Non dimentichiamoci di loro e mettiamo in campo tutte le azioni a supporto delle attività commerciali, dei lavoratori e della nostra comunità per ridurre ogni appesantimento burocratico nei confronti di chi durante questa emergenza sta mandano avanti il Paese". (Com)