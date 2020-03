Serbia-Italia: ministro Dacic telefona a Di Maio, solidarietà al paese nella lotta al Covid-19

- Il primo vicepremier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il capo della diplomazia italiana, Luigi Di Maio, esprimendo le sue “più sincere condoglianze per l’enorme numero di vittime causate dall’epidemia di coronavirus in Italia”. Lo si apprende dal ministero degli Esteri di Belgrado. “Il ministro ha sottolineato che, in un momento in cui il mondo intero si trova ad affrontare questa terribile epidemia, desidera trasmettere la sua solidarietà al popolo italiano esprimendo la convinzione che l’Italia riuscirà a vincere questa sfida”, si legge nel comunicato. (segue) (Seb)