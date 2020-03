Serbia-Italia: ministro Dacic telefona a Di Maio, solidarietà al paese nella lotta al Covid-19 (2)

- Stando alle informazioni diffuse, Dacic ha informato Di Maio sulle misure prese dal governo serbo per contenere la diffusione del Covid-19, che includono il divieto di ingresso nel paese balcanico ai cittadini di una serie di paesi europei tra cui l’Italia. “Questo provvedimento non deve assolutamente compromettere gli eccellenti rapporti bilaterali tra i due paesi: si tratta solo di una misura temporanea”, ha detto il ministro serbo secondo la nota. Di Maio ha a sua volta ringraziato Dacic per la telefonata e per “la solidarietà del popolo serbo in questo momento difficile”. Le parti, prosegue la nota, hanno auspicato una soluzione in tempi brevi alla questione relativa al trasporto di merci provenienti dall’Italia. (Seb)