Coronavirus: Gallera a Boccia, 500mila mascherine consegna importante? In Lombardia ne servono 300mila al giorno

- Le 500mila mascherine inviate dalla Protezione civile alla Lombardia dall’inizio dell’emergenza sanitaria non sono molte in relazione alle 300mila necessarie ogni giorno in regione. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, durante la diretta per fare il punto sull’emergenza sanitaria. “Non è il giorno delle polemiche, non le abbiamo mai volute fare, se non per evidenziare il fatto che noi ogni giorno cerchiamo di giocare una battaglia e chi la gioca sono infermieri e medici. Quasi ogni giorno sento dai direttori sanitari che l’autonomia di camici, tute e mascherine è solo di 24 o 12 ore e che andiamo a singhiozzo. Quando avevamo la serenità di contare su un consistente arrivo della Protezione civile, scoprire che poi queste non erano idonee e servivano per i volontari o altre attività e noi invece eravamo tutti certi che lo fossero, perché di questo avevamo bisogno e questo avevamo chiesto alla Protezione civile, ho la necessità di sottolinearlo", ha spiegato Gallera, intimando che "ci dev’essere la piena consapevolezza di tutti del momento che stiamo vivendo”. “Il ministro Boccia ieri ha sottolineato che ci sono state consegnate 500mila mascherine in 24 giorni. Noi ringraziamo di questo la Protezione civile e ne prendiamo atto, ma noi abbiamo bisogno di 300mila mascherine al giorno. Capite che quando ci si dice che 500mila è una consegna importante, forse non c’è la percezione della battaglia che qui stiamo compiendo, dello sforzo che stiamo mettendo in campo”, ha osservato l’assessore, annunciando in conclusione: “Oggi Regione Lombardia attraverso i propri canali è riuscita a recuperare 700mila mascherine, che ci consentiranno di utilizzarle per 2 giorni e mezzo o 3, perché qualcuno qualche scorta ce l’aveva”. (Rem)