Coronavirus: De Micheli a Ungheria, revocare blocco a camionisti

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha telefonato al ministro ungherese, László Palkovics, per chiedere di ritirare il blocco alla frontiera dell'ingresso degli autisti dei camion in transito o arrivo nel Paese. Lo riferisce il Mit in una nota. Il ministro ha chiesto, nell'ambito di un'azione coordinata con la Farnesina e con gli altri Ministeri interessati, di garantire il ripristino del regolare flusso delle merci italiane verso i mercati dell'Europa centro-orientale e balcanica e il ritorno alla normalità al confine tra Italia e Slovenia. Nei giorni scorsi, analoghe interlocuzioni con le stesse richieste da parte dell’Italia sono state oggetto di un’altra telefonata tra la ministra De Micheli e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sloveno, Jernej Vrtovec. (Com)