Coronavirus: messaggio di amicizia da ambasciata e comunità Marocco in Italia

- L’ambasciata del Regno del Marocco a Roma, insieme alla comunità marocchina in Italia, hanno inviato un messaggio di amicizia e fratellanza all’Italia con il lancio di una iniziativa sui social network. Le ragioni del lancio degli hashtag #maroccoinitalia #italiasiamoconte #insiemecelafaremo sul canale Twitter dell’ambasciata del Regno del Marocco in Italia "esprimono la vicinanza e solidarietà al popolo italiano amico in questo difficile momento", spiega una nota della sede diplomatica. "La comunità marocchina é parte della società italiana e ne condivide, in prima linea e accanto, la lotta per superare questa sfida ormai globale", si legge. Si tratta quindi di un messaggio che "esprime l’alto livello di integrazione della comunità nel tessuto sociale italiano e i profondi legami umani e secolari tra le due nazioni". (Res)